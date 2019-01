Incendiata saracinesca sede Lega Milano

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Nella notte è stata incendiata la saracinesca della sede della Lega Darsena di Milano, nella zona sud della città all'angolo fra via Carcano e via Brioschi.

Lo ha denunciato il segretario lombardo del partito, Paolo Grimoldi, che parla di un "ennesimo atto intimidatorio" dopo quelli già avvenuti "a Cremona, a Varese, a Bergamo, in Brianza, nel milanese".

"Qui si sta scherzando con il fuoco, questa caccia al leghista - ha sottolineato in una nota - rischia di degenerare in tragedia: auguriamoci che non ci scappi il morto".

Secondo i primi accertamenti, le fiamme, che hanno creato qualche danno alla parte inferiore della serranda, è stato appiccato con un liquido incendiario.