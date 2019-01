Skunk Anansie: 'Restiamo band live'

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Per celebrare 25 anni di una storia nata su un palco, gli Skunk Anansie non potevano che pubblicare un disco live, il primo della loro carriera, '25LIVE@25'. Della raccolta in uscita il 25 gennaio e del loro quarto di secolo elettrico hanno parlato la frontwoman Skin e il chitarrista Ace, incontrando la stampa oggi a Milano: "Abbiamo pensato che nel clima attuale, in cui il rock non passa in radio o in tv, questi 25 anni fossero da celebrare come un successo. Anche perché siamo una band nata dal vivo: non distribuivamo demo, dicevamo di venirci a sentire in concerto".

"La gente viene a sentire noi che cantiamo e suoniamo, non cose finte - spiega Skin. Non ci saranno solo hit, ma anche canzoni inedite e canzoni vecchie mai suonate dal vivo".

"Siamo in un periodo preoccupante - conclude Skin - per l'ascesa dell'estrema destra razzista, mi disgusta. Quanto all'Inghilterra, Brexit ci farà tornare indietro, e la cosa peggiore è che si fonda su un sentimento di razzismo. Spero in un secondo referendum".