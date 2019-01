Addio trasfusioni per bimbi talassemici

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - La terapia genica è efficace per curare la Beta talassemia, soprattutto nei pazienti più giovani.

Uno studio del San Raffaele di Milano in collaborazione con Telethon, pubblicato su Nature Medicine, su 9 soggetti di diversa età - 3 adulti sopra i trent'anni, 3 adolescenti e 3 bambini sotto i sei anni - tutti con forme di beta talassemia gravi e dipendenti dalle trasfusioni, ha permesso di ottenere in 3 dei 4 pazienti più giovani la totale indipendenza dalle trasfusioni di sangue. Mentre nei 3 pazienti adulti si è ottenuta una significativa riduzione della loro frequenza.