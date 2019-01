Milano: Gelmini, sindaco Lega? prematuro

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - L'intenzione di Matteo Salvini di voler dare a Milano un sindaco della Lega "è una legittima richiesta ma mi pare un po' prematura". Questo secondo la coordinatrice lombarda di Forza Italia Mariastella Gelmini.

"Milano non è e abituata a uomo solo a comando ma ad un gioco di squadra" ha commentato Gelmini a margine del primo incontro di Piattaforma Milano, al Teatro Franco Parenti, proprio in vista delle comunali del 2021. "Non ho difficoltà a valutare tutte le candidature che ci saranno sul tavolo - ha aggiunto - ma oggi è più il momento di costruire insieme la ricetta per Milano. È il momento dell'ascolto e del coinvolgimento, ed è arrivato il tempo che il centrodestra si riunisca anche a Milano, come già in Regione Lombardia e nei tanti comuni dove governiamo".

"Troviamoci per un momento confronto. Poi penseremo alla figura più adatta per guidare questa città", il suo appello finale alle forze di centrodestra.