A Milano incontro Milan-Genoa per Piatek

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - E' in corso in centro a Milano un summit tre le dirigenze del Milan e del Genoa per trovare un accordo per il trasferimento di Krzysztof Piatek, valutato circa 40 milioni di euro. Una delegazione rossoblù, composta dal dg Giorgio Perinetti e l'ad Alessandro Zarbano, si sta incontrando con il dt rossonero Leonardo - che ha lasciato Casa Milan intorno alle 16 - e l'agente del giocatore, Gabriele Giuffrida.

Piatek, polacco di 23 anni, è secondo nella classifica marcatori di A con 13 reti in 19 presenze, dietro solo a Cristiano Ronaldo (14 gol). Intanto Gonzalo Higuain oggi pomeriggio si è allenato con i compagni a Milanello. Ieri sera l'argentino ha partecipato ad una cena con Samu Castillejo (che oggi compie 24 anni) e altri amici, ma il Milan smentisce si trattasse di una festa d'addio prima della sua cessione al Chelsea, che però pare imminente.