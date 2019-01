Inter, oltre 10mila bambini a San Siro

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Saranno oltre 10mila i bambini e ragazzi presenti a San Siro sabato sera per la sfida tra Inter e Sassuolo. Dopo la squalifica del Meazza per i fatti di Inter-Napoli, il club nerazzurro aprirà il primo anello ai giovani grazie all'ok da parte della Figc. Ad assistere alla gara, come reso noto dalla società con una nota sul sito, saranno presenti bambine e bambini del network Scuole Calcio Inter, del Centro Sportivo Italiano e delle scuole milanesi, oltre ai ragazzi e ragazze dei progetti 'Io Tifo Positivo', 'Quarta categoria' e 'Rete!', per un totale quindi di oltre 10mila giovani sugli spalti per il match della squadra di Luciano Spalletti contro i neroverdi emiliani.