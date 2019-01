Cadavere murato, forse straniero sparito

(ANSA) - SENAGO (MONZA), 17 GEN - Potrebbero essere di un cittadino albanese scomparso a Genova nel 2013 i resti trovati murati in una parete, nella dependance di un'abitazione storica di Senago (Milano), trasformata in complesso residenziale di lusso, martedì pomeriggio. Ultimata l'analisi dei reperti ossei, scoperti all'interno di un canale verticale in una parete - quasi fosse stato scavato un pozzo per mettercele dentro - vigili del fuoco e carabinieri del Nucleo investigativo di Monza hanno rinvenuto anche un giubbotto e pezzi di altri vestiti. Partendo dalle denunce di scomparsa, in particolare negli ambienti criminali, gli inquirenti avrebbero così individuato un profilo corrispondente ai resti, anche per il tipo di abbigliamento indossato al momento della scomparsa. Per avere conferme ufficiali saranno però necessari esami di laboratorio. L'autopsia sui resti confermerà anche se si sia trattato o meno di omicidio, ipotesi al vaglio degli investigatori.