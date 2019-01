"Qualche linea di febbre",dubbio Higuain

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Gonzalo Higuain è alle prese con qualche linea di febbre, secondo quanto filtra dal ritiro del Milan, a Gedda, a poche ore dalla sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus. Alla vigilia Rino Gattuso, confermando che il futuro dell'argentino è incerto, ha detto che sarebbe stato titolare "al 90%". Stando, però, alle indiscrezioni sull'indisposizione che lo staff starebbe monitorando in tempo reale, rischiano di aumentare le possibilità di un forfait da parte dell'attaccante, contro la squadra che in estate lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto. In mattinata non era passata inosservata l'assenza di Higuain da una foto di gruppo, dovuta al fatto che era impegnato in una seduta di massaggi, secondo quanto previsto dal club.