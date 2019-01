Inter, infortunio muscolare per Keita

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Infortunio muscolare per Keita Balde. L'attaccante dell'Inter sarà out con il Sassuolo per un problema accusato in allenamento: gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, spiega la società nerazzurra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.