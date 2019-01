Aggressioni acido, 'Levato consapevole'

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il "malsano rapporto di soggezione che legava Levato a Boettcher" non ha intaccato la capacità di intendere e di volere di Martina Levato che "ha prestato piena adesione ai propositi aberranti del compagno, indicando i nomi dei giovani con i quali aveva avuto effusioni sentimentali, per poi partecipare alle aggressioni, con la piena consapevolezza di ciò che stava facendo e con la ferma volontà di ledere l'integrità fisica delle persone aggredite". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, del verdetto che lo scorso 7 dicembre ha confermato la condanna per la coppia dell'acido (19 anni e 6 mesi per Levato e 21 anni per Boettcher) con un lieve sconto di pena per il venir meno dell'associazione.

A Boettcher che voleva una condanna più ridotta facendo valere il fatto che aveva risarcito le vittime, gli 'ermellini' hanno replicato che il risarcimento gli ha solo evitato una pena maggiore: quel che ha fatto è di una "spaventosa gravità" per i danni patiti dalle vittime rimaste sfigurate.