Morta per emorragia anziana scippata

(ANSA) - PAVIA, 15 GEN - Era stata scippata nel pomeriggio del giorno di Natale in una via di Pavia, vicino a casa sua. In seguito a quell'aggressione era caduta a terra, riportando la frattura di una spalla. Il giorno dopo la donna, un'anziana di 85 anni, era stata colpita da emorragia cerebrale mentre si trovava ricoverata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. I tentativi dei medici di salvarla purtroppo sono stati vani. La pensionata è morta in un reparto della Maugeri, dove era stata trasferita da alcuni giorni. La Procura di Pavia ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo dell'anziana. L'indagine vuole appurare se l'emorragia, risultata poi fatale, sia da collegare al trauma riportato nello scippo. In tal caso il giovane autore del colpo, attualmente ricercato dalle forze dell'ordine, vedrebbe l'accusa nei suo confronti passare da lesioni gravi a omicidio preterintenzionale.