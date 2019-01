Gattuso,Arabia?10 e lode in accoglienza

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Siamo due grandissime squadre che si affrontano in Arabia Saudita, siamo orgogliosi di essere qua, domani ci saranno anche le donne per assistere alla partita, noi siamo qua per fare il nostro lavoro. Per come siamo stati trattati, all'Arabia Saudita va un 10 e lode". Lo ha sottolineato l'allenatore del Milan Rino Gattuso alla vigilia della Supercoppa italiana a Gedda: "Posso soltanto parlare di come ci avete trattato in questi tre giorni, per il calcio italiano deve essere un orgoglio".