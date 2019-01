Trasporto eccezionale da 600 tonnellate

(ANSA) - TARANTO, 12 GEN - Intorno alle 3.30 del mattino si è concluso il mega trasporto realizzato dall'azienda Marraffa di Martina Franca (Taranto) per il cliente FBM Hudson Italiana. Si trattava di un condensatore, partito lo scorso 20 dicembre da Terno d'Isola in provincia di Bergamo che percorrendo 189 Km complessivi ha raggiunto nelle scorse ore il porto fluviale di Mantova per essere imbarcato su una chiatta e raggiungere il porto di Marghera. Oltre 9 mesi di progettazione e circa 25 persone tra tecnici, staff e personale operativo per portare a termine, fa sapere l'azienda, uno dei più grandi trasporti eccezionali mai realizzati sulle strade italiane. Il convoglio era composto da 2 semoventi SPMT, ciascuno da 20 assi e supportati da una motrice zavorrata 8x6, installata all'occorrenza per aumentare la velocità del convoglio nei tratti in salita, per una lunghezza complessiva di circa 75 metri e un peso complessivo di circa 600 tonnellate. Si trattava di un apparecchio autoportante del peso di 420 tonnellate.