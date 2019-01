Picchia gli anziani genitori, arrestato

(ANSA) - MONZA, 12 GEN - Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato gli anziani genitori e il fratello, ieri sera in un appartamento di Cesano Maderno (Monza). A quanto emerso, senza apparente motivo si è scagliato prima sull'80enne mamma colpendola al volto a pugni e poi sul padre di 83 anni, spaccandogli una mano a calci. Quando il fratello maggiore è arrivato nell'appartamento, il 42enne si è scagliato anche contro di lui, provocandogli una contusione al volto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, chiamati dai vicini di casa, l'aggressore si è chiuso nella sua stanza. I militari hanno dovuto faticare per aprire la porta e immobilizzarlo. Trasportati in pronto soccorso, i genitori del 42enne sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 30 giorni. Il fratello dell'uomo, 51 anni, con una prognosi di 10.