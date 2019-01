Domato nuovo incendio nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 12 GEN - Sono durate 24 ore le operazioni di spegnimento dell'incendio sul monte Mondonico, località Ghirla (Varese), dove ieri mattina all'alba un rogo ha bruciato circa 44 ettari di bosco. Grazie all'intervento di quattro mezzi aerei, un Canadair, un Erickson-S 64 della flotta aerea nazionale e i due elicotteri del servizio antincendio regionale, che hanno "sganciato" complessivamente 263 mila litri di acqua, il fronte di fuoco risulterebbe spento. Lo comunicano i vigili del fuoco di Varese, i quali precisano che le "squadre di terra hanno operato per bonificare le zone e creare linee tagliafuoco".

Secondo le loro stime "allo stato attuale non risultano più fronti attivi". Gli specialisti della Topografia Applicata al Soccorso stanno ora mappando le aree interessate dall'incendio e per questa notte resterà attivo il centro di coordinamento presso il "Parco Airolo" di Ganna con delle squadre di pronto intervento.