Gattuso, Coppa Italia non è una vacanza

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - ''Non si va in vacanza in Coppa Italia. Disputeremo una competizione alla quale teniamo. Lo scorso anno ci ha dato una delusione pazzesca ma anche delle gioie. E se giocheremo in Supercoppa è perché abbiamo fatto una finale. Affrontiamo una Sampdoria in salute ma anche noi metteremo la squadra migliore per passare il turno''. Lo dice, a Milan Tv, l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria. Gattuso è prudente sull'utilizzo dal primo minuto di Conti: ''Tutti voi vi dimenticate cosa ha passato Andrea. In un anno ha avuto due interventi chirurgici e deve essere contento di quello che ha fatto nel fine 2018. Ora devo essere io a dargli continuità e mettergli minuti. Ma non corriamo, non abbiamo fretta''.