Biuu torna a sfilare a Milano Uomo

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Torna a Milano, dopo il debutto dello scorso anno, il brand cinese Biuu, fondato a Parigi nel 2016 dal direttore creativo Wu Hao. E torna a parlare di spazio, con una collezione uomo e 10 look donna che si muovono tra nuvole e astronavi, unendoli a motivi presi dai Maya.

Ecco il bomber dove i decori Maya e le immagini spaziali sono sovrapposte, abbinato al maglione patchwork con astronave ricamata, o il biker da astronauta con interno in velluto devoré. Stesso mood per lei: minibomber grigio, maxigilet trapuntato giallo e stivaletti siderali glitterati. Per la sera, la tuta blu elettrico da mettere con il bomber oversize a motivi pixelati e con dettagli catarinfrangenti.

Dopo aver archiviato il 2017 con un fatturato di oltre 3 milioni di euro, l'azienda punta a raggiungere quota 100 milioni di euro in 3 anni. L'Italia è il punto di partenza del piano di sviluppo: l'idea è di spostare qui una parte della produzione e di aprire anche un negozio e uno showroom.