Torna Italia's Got Talent

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Una nuova edizione italiana al via per Italia's Got Talent che torna in scena su TV8.

L'appuntamento con la prima puntata del talent prodotto da Fremantle è per l'11 gennaio alle 21.15 e per i successivi dieci venerdì, prima con le sette puntate dedicate alle selezioni e poi con le due semifinali e la finale live.

In giuria ci saranno i confermatissimi Claudio Bisio e Frank Matano, mentre le nuove entrate sono la nuotatrice Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Alla conduzione, confermata Lodovica Comello. "Questo è il più spontaneo dei talent - hanno detto i responsabili del programma - perché i concorrenti sono persone comuni".