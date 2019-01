Coldiretti, siccità al Nord, Po a -3,5 m

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Mentre il Sud è bloccato dalle bufere di neve al Nord cresce l'allarme siccità con il livello del Po sotto di 3,5 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) sullo stato del più grande fiume italiano che è rappresentativo dell'anomalie climatiche "con una Italia alla rovescia e spaccata in due".

"Al nord praticamente non piove e non nevica dall'inizio dell'inverno - si legge in una nota - e gli effetti si fanno sentire con il ripetersi di incendi boschivi fuori stagione mentre cresce l'allarme degli agricoltori per la mancanza di acqua necessaria a creare le riserve idriche per i prossimi mesi". "A preoccupare - sottolinea la Coldiretti - è anche il livello dei laghi con quello di Como che si trova sotto di 34 centimetri rispetto alla media storica. L'anno appena trascorso è stato lungo la Penisola il più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia con una anomalia di +1.58°gradi sopra la media".