Audi, VW e Cupra in campionato turismo

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Correrà anche il grande campione Dindo Capello nel nuovo campionato a ruote coperte Tcr Dsg Endurance, presentato oggi da Aci Sport all'autodromo di Monza.

La competizione, riservata alle vetture categoria Turismo equipaggiate con cambio automatico a doppia frizione Dsg, vedrà sfidarsi a sportellate numerosi piloti di valore, al volante di macchine dei marchi Audi, Volkswagen e Cupra. Tra questi, appunto, ci sarà il famoso casco italiano, vincitore per tre volte della 24 ore di Le Mans, che ha già confermato la presenza in almeno una tappa della manifestazione.

Ogni evento prevede una corsa di due ore con almeno due soste obbligatorie per permettere ai vari team il cambio di pilota (ne sono previsti un massimo di tre per squadra).