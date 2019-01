Wanda Nara: 'Lontano rinnovo Icardi-Inter'

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Al momento attuale il rinnovo di Icardi con l'Inter è molto lontano dal concretizzarsi. Ci sono club molti importanti interessati a Mauro e per questo siamo molto lontani da un accordo". Parole all'edizione argentina del giornale sportivo madrileno 'As' di Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino dell'Inter, che sta affrontando la vicenda contrattuale del marito. "Le cifre di cui si è parlato in Italia non sono esatte - aggiunge - e a noi ancora non è arrivata una proposta soddisfacente". 'As' scrive anche che l'offerta fatta dall'Inter è di 7 milioni all'anno, mentre l'emittente argentina TyC Sports afferma che il n.9 non rimarrà all'Inter. "Non nego che, in qualsiasi momento, si possa trovare un punto d'incontro - ha detto ancora Wanda -, però ribadisco che ora siamo molto lontani. Non è logico rinnovare per la stessa cifra che Mauro guadagna adesso, perchè è arrivato a un livello superiore. E poi abbiamo ottimi rapporti con due grandi club di Spagna che sono molto interessati a Mauro".

Intanto il capitano dell'Inter è stato multato dopo il rientro in ritardo in Italia, ma nessun caso per il club nerazzurro. L'attaccante, che ieri non ha partecipato alla prima seduta a causa della cancellazione di un volo al ritorno dall'Argentina, oggi si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile per allenarsi insieme ai compagni. Icardi pagherà una multa come previsto dal regolamento interno della squadra, ma nessun problema con la società, che già ieri era stata avvisata in tempo del problema con il volo e del ritardo non dipendente dal giocatore.