Sala: 'Bene Inter su stadi aperti a bimbi'

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato in un tweet di condividere "totalmente" la proposta dell'Inter, che ha chiesto alla Figc e alla Lega Serie A di aprire il primo anello arancio dello Stadio Meazza ai bambini delle scuole di calcio nerazzurre e ai ragazzi del CSI in occasione della partita contro il Sassuolo. Lo stadio di San Siro infatti sarà chiuso per due partite dopo i fatti accaduti in occasione della partita contro il Napoli.

"Mi auguro che Figc e La Lega di Serie A colgano questa grande opportunità per il calcio e per Milano", ha concluso Sala.