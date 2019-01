Foto Stato Sociale,Inter e RP su Chiapas

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Una mostra fotografica per raccontare le esperienze in Messico di tre diverse realtà: Inter Campus, Lo Stato Sociale/Garrincha Dischi e Radio Popolare hanno messo insieme una serie di fotografie assieme al collettivo 20ZLN per documentare le loro visite in terra zapatista.

"Il Chiapas visto col passamontagna" è il titolo della mostra che verrà allestita dall'11 al 13 gennaio nell'auditorium di Radio Popolare in via Ollearo a Milano, nella 25/ma ricorrenza della marcia per la pace, avvenuta il 12 gennaio 1994, quando un milione di persone manifestò a Città del Messico per chiedere che il governo messicano iniziasse a dialogare con gli indigeni zapatisti.