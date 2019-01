Clochard trovato morto in roggia a Lodi

(ANSA) - LODI, 3 GEN - Un clochard, dell'apparente età intorno ai 45 anni, è stato trovato privo di vita per cause non ancora accertate oggi pomeriggio nelle acque di una roggia alla periferia di Lodi. A dare l'allarme è stato un muratore impegnato in un cantiere nelle vicinanze dell'area del ritrovamento, avvenuto in zona Revellino. Subito sono stati chiamati i medici del '118' che hanno constatato il decesso sul posto.

In base ai primi accertamenti della squadra mobile della Questura del comune lombardo, si presume che la morte risalga ad alcuni giorni fa. Non si esclude nessuna ipotesi fra cui un malore determinato anche dal freddo o una caduta. L'uomo, di colore, viveva da una decina di anni di espedienti e ufficialmente era senza fissa dimora. Aveva gli abiti addosso quando è stato rinvenuto.