A Milano il musical 'Peter Pan Forever'

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Torna al Teatro degli Arcimboldi di Milano il musical 'Peter Pan Forever' con le musiche di Edoardo Bennato e la regia di Maurizio Colombi. Lo spettacolo, prodotto da Show Bees e NewStep, andrà in scena dall'8 all'11 gennaio alle ore 21, mentre due sono gli appunti previsti per sabato 12 (ore 17 e 21) e domenica 13 (ore 11 e 17). Il musical - un successo lungo 12 anni con all'attivo più di 800 mila spettatori - riunisce nei suoi 160 minuti i personaggi nati dalla mente di James Matthew Barrie che con 'Peter e Wendy', romanzo del 1911 ambientato nei giardini di Kensington, ha creato un mito ancora oggi attualissimo. Le canzoni di Bennato sono quelle del suo album più famoso, 'Sono solo canzonette', tra cui 'Il rock di Capitan Uncino' e 'L'isola che non c'è'. In scena Giorgio Camandona, che interpreta Peter Pan, Martha Rossi (Wendy) ed Emiliano Geppetti (Capitan Uncino).