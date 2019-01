Delpini: 'Fratelli con tutti'

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - Questo pomeriggio, nel Duomo di Milano, è stata celebrata la Messa della Pace nel segno del dialogo ecumenico, una celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, alla presenza dei membri del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano.

"Siamo convenuti qui - ha detto l'arcivescovo - per professare la fraternità profonda che ci unisce nonostante le nostre storie complicate". "Noi - ha aggiunto Delpini - abbiamo rispetto di tutte le istituzioni legittime e di tutti i rappresentanti delle istituzioni e proviamo simpatia per tutti coloro che assumono la responsabilità per le istituzioni. E abbiamo qualche cosa da dire. Siamo cittadini italiani ed europei e ci troviamo come fratelli anche con cittadini di altri paesi".

L'arcivescovo ha poi citato il messaggio di Papa Francesco per la Giornata della Pace: "La buona politica è al servizio della pace. La politica è proprio l'azione condivisa per promuovere, custodire, difendere il bene comune".