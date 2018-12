Rodrigo Caio niente Italia,va a Flamengo

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 29 DIC - Niente Italia per Rodrigo Caio, difensore centrale del San Paolo con passaporto comunitario che era entrato nei radar di mercato di Milan, Roma (ma a Trigoria lo avevano bocciato, giudicandolo troppo lento) e Lazio. Il campione olimpico, con la Selecao, di Rio 2016 ha infatti sostenuto le visite mediche nella sede del Flamengo e ora firmerà un contratto quadriennale con il club carioca, che pagherà l'equivalente di 6 milioni di euro per il 45% del cartellino del calciatore. E' quindi Rodrigo Caio il primo colpo di mercato del Flamengo, che adesso tenterà di stringere i tempi per arrivare a Gabigol, capocannoniere dell'ultimo 'Brasilerao'.

Con il giocatore c'è già l'accordo per un prestito annuale, ma rimane da convincere l'Inter, che preferirebbe cedere l'attaccante in Inghilterra, e a titolo definitivo: West Ham ed Everton si sarebbero fatti avanti. Ma Gabigol avrebbe già fatto capire alla dirigenza nerazzurra di voler rimanere in patria, e nello specifico, di volere il Flamengo.