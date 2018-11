Pallavolo: Mazzanti,Tokyo2020? sarà dura

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Dopo l'argento delle azzurre al Mondiale di pallavolo, il ct Davide Mazzanti resta con i piedi per terra. "Tutti pensano già al colore della medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma prima dobbiamo qualificarci e sarà tostissimo: nel primo round incontreremo una fra le prime otto nazionali", ha notato, spiegando che intanto le imprese di Paola Egonu e compagne hanno lasciato in eredità "entusiasmo non solo fra le persone ma anche del mondo universitario". Mazzanti segue due "super progetti, molto utili nei prossimi due anni". "Con Politecnico di Milano e Moxoff lavoriamo a un 'game simulator', per ricostruire con modelli matematici le strategie degli avversari e poterci adattare tatticamente in tempi rapidi in partita - ha rivelato durante il Forum Sport&Business di 24Ore Eventi e Sole 24 Ore -. Nel calcio usano questa tecnologia anche se vietata. Nella pallavolo più che vietata, proprio non esiste.

Con il Politecnico di Ancona stiamo invece creando supporti tecnologici per migliorare gli allenamenti".