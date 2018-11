Basket: Milano, a Istanbul torna Nedovic

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - L'Ax Milano (4-2) è ancora imbattuta in trasferta in Eurolega dopo i successi a Podgorica e al Pireo.

Il viaggio ad Istanbul deve quindi rappresentare "una prova di maturità", come ammesso da Simone Pianigiani alla vigilia della gara contro il Darussafaka (1-5). "Saremo chiamati - spiega al sito dell'Olimpia - ad uno sforzo mentale e di crescita. Il Darussafaka ci assalirà dall'inizio, potendo contare su grandi rotazioni, atletismo e intensità. Noi dovremo pareggiare la loro fisicità con desiderio e voglia di vincere una partita che ci permetterebbe di spiccare un balzo in avanti importante". L'Ax recupera dopo tre settimane Nemanja Nedovic e dovrà affrontare una squadra non irresistibile (ha il secondo peggior attacco e la seconda peggiore difesa dell'Eurolega) ma con un forte spirito di rivalsa, dopo 4 sconfitte consecutive. Milano non ha mai perso contro il Darussafaka.