Smog: a Milano da 25 febbraio Area B

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Prenderà il via ufficialmente il 25 febbraio del 2019 Area B, la nuova zona a traffico limitato di Milano, che comprende tutta la città, in cui non potranno più circolare le auto più inquinanti, i Diesel fino agli euro 3.

Quando sarà attivata, Area B sarà la zona a traffico limitato più grande d'Italia. Il provvedimento, illustrato dall'assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, slitta quindi di quasi un mese rispetto alla data annunciata in precedenza del 21 gennaio. Area B sarà in vigore in tutta la città dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30. "Questo provvedimento darà un aiuto significativo a migliorare la qualità dell'aria - ha detto Granelli -. Non possiamo più aspettare anche se sappiamo che chiediamo sacrifici a cittadini e imprese". Entro il 25 gennaio sarà completato il posizionamento della segnaletica stradale e saranno attivate le prime 15 telecamere in altrettanti varchi di ingresso in città.