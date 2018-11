Inter: esordio per Zhang al pranzo Uefa

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Esordio da presidente dell'Inter per Steven Zhang al meeting Uefa con il Barcellona, prima della sfida di Champions League fra i nerazzurri e i blaugrana stasera a San Siro. Il pranzo ufficiale delle delegazioni è andato in scena in un ristorante del centro di Milano: per il club nerazzurro erano presenti l'ad Alessandro Antonello e il dg Giovanni Gardini. Assente, invece, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, con il vicepresidente blaugrana Jordi Moix a farne le veci. Per Steven Zhang non si tratta tuttavia di un esordio assoluto, visto che era stato già presente ai pranzi istituzionali Uefa in tutte e tre le precedenti sfide di Champions League dell'Inter.