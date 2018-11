Da intelligenza artificiale 8 by Yoox

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - "La prima collezione sviluppata grazie al connubio di intelligenza artificiale e talento creativo": così Yoox presenta il suo marchio 8 by YOOX, una collezione di capi essenziali per uomo e donna, che debuttano online oggi.

Ma come nasce questa linea, la prima a 18 anni dal lancio della piattaforma? "Un avanzato software, sviluppato internamente e supportato da intelligenza artificiale - spiegano da Yoox - è in grado di passare in rassegna il web, riconoscendo immagini e testi nei social media di selezionati influencer e nei contenuti editoriali dei magazine online. Gli insight raccolti in questa fase di ricerca sono incrociati con indicatori predittivi relativi ai trend, dati di vendita a sito, feedback dei clienti, tendenze di acquisto del settore. Il risultato è un mood-board dinamico che il design team di 8 by YOOX interpreta con estro e sensibilità definendo una collezione pensata per soddisfare le esigenze di un e-shopper curioso, appassionato e consapevole".