Sala, piedi per terra e sguardo lungo

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "Piedi per terra e sguardo lungo".

Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel suo intervento al Forum tematico del Pd, ha sintetizzato il metodo della sua amministrazione. Anche l'opportunità delle Olimpiadi invernali, ha spiegato, si inserisce in questa logica.

"Il primo grande capitolo - ha detto - si chiama partecipazione attiva. Non sentiamo sondaggi, non ci chiudiamo in conclave per decidere ma ascoltiamo, creiamo rete, e questo dà un ritorno". "E poi - ha proseguito Sala - rilanciamo in continuazione: sulle periferie mettiamo 1 miliardo e 600 e qui c'è condivisione con i tanti popoli di Milano".

"Opposizione dura", fatta "in piazza e non solo sui giornali", protestando quando si presentano situazioni come quella degli asili nido a Lodi, ha "suggerito" al Pd Sala nel suo intervento molto applaudito. "Al prossimo caso Lodi mettere 200 persone davanti a Municipio finche non cambia idea", ha detto.