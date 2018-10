Ernia in tour con dj contro il sessismo

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Uno dei dischi numero uno nel 2018 va on the road: il rapper Ernia partirà il 30 ottobre con il tour a supporto di '68', da Fasano fino al gran finale all'Alcatraz di Milano il 7 marzo. "Mi accompagnerà una dj che si fa chiamare Angie - dice l'artista - Sarò il primo rapper italiano con una ragazza ai piatti: tante dj donne stanno emergendo, ed è importante spingere questa cosa. Visti i casi recenti di insulti ad artiste in contesti hip-hop, mi sembrava importante cercare di mandare un messaggio". Dopo il debutto, il tour toccherà Calcinaia (Pisa), Potenza, Firenze, Roma, Bologna, Mantova, Brescia, Trofarello (Torino), Fabriano (Ancona), Lucca, Avellino, Napoli, Nonantola (Modena), Novara e Milano.