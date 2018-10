Irrimec esporta in Cile, Bolivia,Messico

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Irrimec, azienda piacentina leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di irrigazione per il settore agricolo punta su Cile, Bolivia e Messico, con uno stock di nuovi apparecchi per l'irrigazione e Sace ha garantito l'azienda dai rischi di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale per un valore complessivo di oltre 200 mila euro, come spiega una nota della società che insieme a Simest costituisce il polo per l'internazionalizzazione di Cdp. Tutte le operazioni, assicurate online su sacesimest.it, consentendo tempistiche rapide e processi semplificati, hanno consentito ai nuovi rivenditori di Irrimec di usufruire di , utili alla promozione e allo sviluppo del brand sul territorio.

"Grazie a queste vendite - dichiara Jacopo Fratus De Balestrini, Managing Director di Irrimec - si aprono nuove opportunità per la nostra azienda nei paesi sudamericani, dove l'irrigazione sta diventando un processo sempre più cruciale e indispensabile nell'economia agricola.