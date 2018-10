Cattaneo: contrastare smog non mobilità

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "La nostra logica non deve essere quella di rendere impossibile la vita ai cittadini. Dobbiamo contrastare l'inquinamento non la mobilità". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo in relazione all'emergenza smog, dopo l'attivazione da parte del Comune di Milano e di altri comuni lombardi degli interventi di primo livello che prevedono il blocco dei veicoli privati Euro 4 diesel. "Dal primo ottobre nei comuni di fascia 1 abbiamo bloccato i diesel Euro 3 e in questi giorni a Milano è scattata l'emergenza di primo livello che prevede il blocco dei diesel euro 4. L'auspicio è che giovedì con il meteo favorevole l'emergenza possa rientrare" ha detto Cattaneo a margine dei lavori del Consiglio regionale. "Suggerisco di non accendere il riscaldamento finché non è necessario" ha aggiunto l'assessore, ribadendo che sono "più efficaci gli incentivi dei divieti".