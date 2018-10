Droga, due gambizzati nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Due marocchini di 26 e 45 anni sono stati gambizzati questo pomeriggio a Cesate (Milano). Il 118 li ha soccorsi in via Fermi, sono stati trasportati all'ospedale Niguarda e a Garbagnate Milanese, le loro condizioni sono serie ma non in pericolo di vita. Al caso lavorano i carabinieri di Rho. L'ipotesi è che i due siano stati feriti in un altro punto, verosimilmente nell'area boschiva del parco delle Groane, una grossa piazza di spaccio alla quale sarebbero legati i due nordafricani.