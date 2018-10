Busetti,cabina per educazione a legalità

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sul tema dell'educazione alla legalità nascerà una cabina di regia ad hoc per coordinare le azioni messe in campo dalle Regioni e dagli enti locali: ad annunciarlo è stato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, intervenendo a Palazzo Pirelli alla presentazione della ricerca dell'Osservatorio Cross sulla storia dell'educazione alla legalità nella scuola italiana.

"L'educazione è la forma più efficace di prevenzione: in questo la scuola ha una responsabilità enorme" ma "centrale è la collaborazione con le Regioni e gli enti locali" ha detto Bussetti. "Vogliamo inoltre perseguire un migliore impiego dei fondi, comunitari e non, da investire in concrete azioni di contrasto alla dispersione scolastica - ha aggiunto il ministro - e annunciamo qui l'intenzione di formare una cabina di regia incaricata di coordinare il lavoro che viene realizzato sul tema dell'educazione alla legalità in tutte le regioni e gli enti locali".