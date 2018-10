Spalletti, storia si fa vincendo i derby

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - ''Da quando sono qui ho capito una cosa: gli interisti dimenticano le date dei compleanni di mariti o mogli, ma non dimenticano il risultato del derby. Per entrare a far parte della storia dell'Inter bisogna passare da queste partite''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. ''Paura? Abbiamo un'etica, una professionalità che cancella qualsiasi timore - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -. Quando tu sei nel tuo posto, a lavorare e sei convinto di quello che fai e hai sentimento per quello che fai, non ci sono timori di nessun genere. Vogliamo giocare il derby a viso aperto, ci saranno molti interisti allo stadio, sarà pieno il 'quarto anello' dei tifosi da casa, dobbiamo sviluppare le loro attese''.