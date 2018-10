Vie dei tesori apre casa Wunderkammer

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Un incrocio tra una Wunderkammer e un gioco ad incastri: è la casa-museo Mangini Bonomi, uno dei dieci luoghi del cuore che Le Vie dei Tesori aprirà da domani a Milano, per due weekend. Il festival che da dodici anni racconta Palermo sbarca in Lombardia, aprendo 10 luoghi a Milano, altrettanti a Mantova e in Valtellina.

Tra questi la residenza settecentesca conosciuta anche come Casa dei Dottori dell'Ambrosiana, che ospita la collezione di Emilio Carlo Mangini, imprenditore e "raccoglitore curioso" di oggetti legati all'uso quotidiano, dai bastoni da passeggio "animati" agli elemosinieri, da una raccolta di croci provenienti dai cimiteri a un seggiolone per bambini settecentesco fino ad alcuni cofanetti portanéi del '600. Il piccolo museo è tra i luoghi che si visitano su prenotazione sia sabato che domenica, acquistando i coupon validi per tutta la rete dei trenta luoghi. Non si tratta di un biglietto, ma di un fundraising che - viene spiegato - serve a sostenere tutta la manifestazione.