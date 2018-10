Sul Garda mostra per 90 anni di Topolino

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Cimeli come il primo numero del Giornale di Topolino edito da Nerbini nel 1932, le prime pubblicazioni Mondadori (1935, ancora in formato giornale), il rarissimo volume Frassinelli curato da Cesare Pavese (1933) saranno esposti dal 10 novembre al castello di Desenzano del Garda nella mostra 'Mickey 90 - L'Arte di un Sogno', organizzata per i 90 anni di Topolino.

Era infatti il 18 novembre 1928 quando Walt Disney presentò per la prima volta al pubblico del Colony Theater di New York la sua creazione più celebre, Mickey Mouse, protagonista del cortometraggio animato 'Steamboat Willie'.

La mostra si snoda sui due piani del Castello, sette sale in cui trovano posto più di 300 pezzi su Topolino: artwork creati dai suoi disegnatori più famosi, oggetti da collezione, giocattoli d'epoca, figurine in bronzo e ceramica, spille, albi, volumi, francobolli e giocattoli ed edizioni rare.