Ippica:un mln per giorno clou a San Siro

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - E' di oltre un milione il montepremi in palio domenica nell'ippodromo Snai San Siro, dove andranno in scena le corse più importanti della stagione: il Gp del Jockey Club, storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, vinta in passato da campioni come Tenerani, Ribot, Tony Bin e Novellist, poi il Gran Criterium, la corsa più importante in Italia per cavalli di 2 anni, il Premio Dormello e il Premio Vittorio di Capua. Come l'anno scorso, quando ci furono 7 mila spettatori ad assistere, il tempio milanese del galoppo si trasformerà per un giorno in un 'birrodromo', con punti degustazione di selezionati birrifici artigianali. L'ingresso è gratuito (dalle 12) e saranno premiati gli alunni dell'istituto Iqbal Masih che hanno preso parte a '#scoprisansiro per i più piccoli', progetto inaugurato da Snaitech un anno fa per avvicinare le scuole milanesi all'ippodromo.