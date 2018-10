All'asta Faraone anche sculture Pomodoro

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Una collana di Arnaldo Pomodoro e due sue sculture sono i pezzi forti dell'offerta dell'asta autunnale da 350 lotti di Faraone Casa d'Aste, in programma il 15 novembre al Four Seasons Hotel di Milano.

All'incanto gioielli di Tiffany, Bulgari, Cartier, Buccellati e Faraone, ai quali si aggiunge una serie di orologi Patek Philippe, Rolex , Jaeger Le Coultre, Cartier. A corredo dei pezzi di gioielleria e orologeria, anche una collezione di gioielli pezzi unici, con l'ippopotamo come leitmotiv, disegnati dall'artista italo-argentina Micaela Signorini, parte di un'ampia collezione di più di 6000 pezzi tutti con il medesimo tema. Il top lot dell'asta è un anello in oro bianco con zaffiro Ceylon, non scaldato, dal taglio rettangolare di 33,40 carati.