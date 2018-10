Truffata a Milano da finti tecnici Arpa

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Una donna di 81 anni è stata truffata da due finti tecnici dell'Arpa che l'hanno convinta a entrare in casa per verificare la salubrità dell'aria dell'appartamento a causa della nube sprigionata dall'incendio divampato nei giorni scorsi all'impianto rifiuti di via Chiasserini, a Milano.

L'episodio è avvenuto ieri, poco prima di mezzogiorno, i due truffatori si sono presentati come dipendenti dell'azienda regionale incaricati di accertare lo stato dell'aria nelle abitazioni in via Val Cannobina, in zona Lorenteggio. Alla pensionata è stato chiesto di raccogliere tutti i gioielli in un punto per evitare che gli strumenti utilizzati per la verifica potessero fonderli. Uno dei due l'ha distratta e l'altro ha preso i preziosi e circa mille euro in contanti nascosti in casa. La donna si è accorta della truffa e ha chiamato la polizia quando i due erano già andati via.