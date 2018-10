'Disequilibri circensi' a Festival Opera

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Si conclude domani il Festival organizzato nel teatro interno al Carcere di Opera, aperto a pubblico misto di esterni e reclusi, con l'ultimo appuntamento: lo spettacolo 'Disequilibri circensi' che vede in scena la Compagnia Opera Liquida con le attrici Maria Chiara Signorini e Giulia Marchesi e la regia di Ivana Trettel.

"Disequilibri circensi - spiegano gli organizzatori - è ambientato in un circo, grande metafora del nostro essere in scena, rinchiusi o no. Racconta di migrazioni fisiche, emotive, trasformative e vitali".

La compagnia Opera Liquida è formata da detenuti ed ex detenuti. Lo spettacolo di domani, che ha vinto il Premio Enea Ellero per il Teatro Sociale 2018, andrà in scena alle ore 21 al Teatro Stabile della Casa di reclusione di Milano-Opera.