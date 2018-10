Incendio Milano, scemato odore in centro

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - E' scemato e ormai non si sente più in piazza Duomo e nel centro di Milano l'odore che deriva dall'incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini alla periferia Nord di Milano. La puzza ha invaso nuove aree della città in mattinata a causa del cambio della direzione dei venti ma è rapidamente scemata nel corso della giornata nella parte centrale della città. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme ed è iniziato da ieri il lavoro di smassamento delle macerie. Domani in via Chiasserini è previsto il sopralluogo di una task force degli enti coinvolti per fare il punto della situazione. Parteciperanno l'assessore all'Ambiente della Lombardia Raffaele Cattaneo, l'assessore all'Ambiente del Comune Marco Granelli, la vicesindaco Anna Scavuzzo, insieme ai rappresentanti dell'Ats di Milano, dell'Arpa Lombardia, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile comunale.