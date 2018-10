Giochi 2026: Fontana, dossier a gennaio

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Questa è una fase importante in cui bisogna preparare il dossier definitivo. Bisogna entrare nel merito e le risposte da dare al Cio. Siamo convinti che ci si riuscirà tranquillamente". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 in vista dell'incontro di domani a Roma con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e i rappresentanti delle città coinvolte. Il termine entro cui "andrà superata" la fase preparatoria del dossier, ha precisato Fontana, è l'11 gennaio. "Domani andrò Roma col sottosegretario regionale ai grandi eventi, Antonio Rossi, per incontrare Malagò, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i rappresentanti del Veneto per approfondire e iniziare a entrare nel merito" ha spiegato il governatore. "Dobbiamo affrontare i problemi passo per passo. Ora dobbiamo iniziare a focalizzare l'attenzione sulla predisposizione del dossier definitivo e dare risposte alle richieste del Cio per validare la candidatura".