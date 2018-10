Scritte Ultras su muri scuola bergamasca

(ANSA) - BERGAMO, 15 OTT - I muri esterni della scuola Aldo Moro di Seriate sono stati completamente imbrattati dai vandali, la notte scorsa. Questo il tenore delle scritte: "Again France: sez. tafferugli"; "Ultras Seriàt"; "Digos boia". Il sindaco Cristian Vezzoli ha pubblicato un paio di foto su Facebook e uno sfogo contro i responsabili dell'atto vandalico: "Alcune 'zecche' hanno vandalizzato con pittura e stupide scritte i muri della scuola Aldo Moro di corso Roma che ora il Comune dovrà pulire a proprie spese (ovvero a spese della collettività). Mi chiedo: perché questi parassiti non imbrattano i muri di casa loro? perché devono finire una giornata imbrattando i muri di una scuola? Aveva ragione Alberto Einstein quando disse 'Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima'".