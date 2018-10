Libri, John Hemingway in Italia

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Una strana tribù. Memorie di famiglia" è il libro con il quale John Hemingway arriva in Italia per svelare la "faccia oscura" del mito di suo nonno Ernest.

Il libro è pubblicato in Italia dalla Marlin, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano, con prefazione di Roberto Vitale e traduzione di Maria Grazia Nicolosi.

John Hemingway sarà in Italia per un tour di presentazioni e appuntamenti televisivi. Il lancio avverrà a Milano, il 19 ottobre alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte alle 18. "Una strana tribù. Memorie di famiglia" - spiega Marlin editore - è una feroce storia vera, col piglio di un romanzo accorato e dissacrante. Una narrazione possente, cruda, vera, che non tradisce l'origine di quel cognome così celebre, una storia di famiglia, padri complessi e geniali, rapporti al limite della schizofrenia, uomini e donne incapaci di divenire veramente genitori, un nonno al quale, il fatto di essere uno degli scrittori più famosi e importanti del mondo, non porta nessuna redenzione verso una qualche forma di normalità".

Il viaggio in Italia di John Hemingway ripercorre idealmente i luoghi frequentati dal nonno Ernest e continua sabato 20 ottobre, quando sarà ospite in prima serata su Rai 3 a "Le parole della settimana", di Massimo Gramellini. Poi sarà la volta di Bassano del Grappa (Vicenza), Cortina d'Ampezzo (Belluno), Caorle (Venezia) e altre località che 'adottarono' l'autore de 'Il vecchio e il mare'.