Hackathon for Ophthalmology, 6 premiati

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Un servizio di trasporto e accompagnamento sicuro e accessibile che permette a ipovedenti e non vedenti di andare in ospedale in autonomia per fare delle visite, BlaBlacare; un device che rende più semplice la somministrazione del collirio, DrOpsis; una app per smartphone che facilita il movimento all'interno di un supermercato, attraverso istruzioni vocali, Easy-Shopper. Sono solo alcuni dei progetti che anno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di persone ipovedenti e non vedenti, e premiate nel corso della finale di 'H4O - Hackathon for Ophthalmology', la maratona di design e prototipazione che si è tenuta alla Fabbrica del Vapore di Milano, dal 12 al 14 ottobre. L'iniziativa è stata promossa dalla Società Oftalmologica Italiana (SOI), da Fondazione Cottino e da Novartis.